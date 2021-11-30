Разумков заявив, що написав заяву на вихід із партії "Слуга народу" ще пів року тому

Це відбулося після того, як Корнієнко сказав, що ексспікер не є партійним членом.

Колишній спікер парламенту Дмитро Разумков, який пройшов до парламенту першим номером у списку "Слуги народу", заявив, що більше не є членом партії.

У коментарі журналістам у кулуарах парламенту він сказав, що написав заяву ще пів року тому.

"Заяву я звісно писав, якщо пані Шуляк як голова партії не знає... Щоб балотуватися по спискам партії ти необовʼязково повинен бути членом партії. Але якщо ти очолюєш партію, ти обовʼязково повинен бути членом партії – іншого не буває. Якщо голова партії про це не знає, можу провести невеличкий лікбез, і можу порадити нормальний сейф, де можна зберігати заяви такої невеликої кількості", – заявив він.

Раніше нова очільниця партії СН Олена Шуляк у інтервʼю LB.ua говорила, що особисто вона не знає, чи є Разумков партійним членом.

Разумков сказав, що написав заяву на вихід після того, як нинішній перший віцеспікер парламенту і ексочільник СН Олександр Корнієнко, що він не є членом партії.

"Написав заяву, її передали, це було достатньо давно, десь пів року тому", – зазначив Дмитро Разумков.

Нагадаємо, Олена Шуляк говорила, що заяви на вихід із партії від Дмитра Разумкова, за її даними, не було. "Якщо він був очільником партії, потрібна хоча б заява на вступ. Поки що ми не можемо її знайти. Але думаю, що розібратися з цим – питання часу. Думаю, треба поставити питання Разумкову, чи вважає він себе членом фракції політичної партії «Слуга народу» в парламенті?" – зазначила вона.

Нагадаємо, що після відкликання Разумкова з посади спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що його фракція навряд чи прийме цього депутата до свого складу. Сам він вважає себе членом фракції, однак на сайті парламенту станом на 29 листопада зазначений як позафракційний.

"Ситуація наступна – свого часу 29 серпня я вступив у фракцію "Слуга народу". Згідно Регламенту Верховної Ради, голова, перший заступник і заступники не входять до складу будь-якої фракції. Але якихось додаткових документів, заяв про виключення, фракція не приймала рішення про виключення – такого не було. Тому після завершення своєї каденції я автоматично повертаюсь до фракції", – заявив він.