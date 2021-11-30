Корнієнко: на мітинги 1 грудня збирають людей за тисячу гривень

"Якщо люди не хочуть брати участь в перевороті безкоштовно, це питання до перевертачів".

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що у правоохоронних органів є інформація про замовний характер мітингів, запланованих біля парламенту на 1 грудня.

Про це він сказав журналістам в вівторок, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про підготовку перевороту.

"Коли людей збирають в регіонах за тисячу гривень в день, це на переворот менше схоже. Якщо вже люди не хочуть брати участь в перевороті безкоштовно, це питання до перевертачів", - заявив він.

При цьому Корнієнко підкреслив, що до інформації Зеленського про загрозу перевороту треба ставитись серйозно.

"Якщо дійсно якісь заходи зберуться, Служба безпеки має давати відповідь. Ми зі свого боку так тролимо опозиціонерів, які збираються і часто не можуть дати відповідь, з якого приводу. Щодня до Верховної Ради приходить близько 5-6 мітингів. Сьогодні - черговий мітинг ФОПів. Можливо, вони сьогодні щось видудять сьогодні, але не впевнений", - сказав він.

Нагадаємо, що 1 грудня президент Володимир Зеленський звернеться до Верховної Ради зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

26 листопада Зеленський заявив, що в української розвідки є інформація про підготовку в Україні державного перевороту за участю Ріната Ахметова. За його словами, його початок нібито було заплановано на 1 грудня.

Ахметов у відповідь заявив, що це брехня і він підтримує незалежність та територіальну цілісність України.