Нардеп-мажоритарник, член МФО Разумкова Роман Соха вийшов із фракції "Слуга народу"

Народний депутат-мажоритарник 75 округу (Запорізька область) Роман Соха оголосив про вихід із фракції "Слуга народу". Оскільки він був обраний не за список партії, це не приведе до втрати депутатського мандату.

Соха на засіданні парламенту 30 листопада виступив за трибуною, і сказав, що з першого дня підтримував президента Володимира Зеленського, але нині розчарувався в кадровій політиці.

"Пане президенте, ви обіцяли, що в наших рядах будуть нові обличчя – люди, які ніколи не були в політиці, не є дотичними до схем і не грабували країну... Сьогодні я бачу призначення пана Шурми заступник голови Офісу президента. Це колишній функціонер проросійського "Опозиційного блоку", він намагався зірвати справедливі вибори в Запоріжжі", – заявив народний депутат.

Він сказав, що Шурма для нього – "остання крапля", також він не розуміє залишення на посаді заступника голови ОПУ Олега Татарова і першого заступника секретаря РНБО Демченка.

"Я не хочу і не можу бути дотичним до людей, які не відповідають прицнипам, які ми декларували, ідучи на вибори... Саме тому я прийняв важке, але справедоиве рішення – я виходжу з фракції "Слуга народу", – заявив він.

Нагадаємо, Роман Соха входить до міжфракційного обʼєднання Дмитра Разумкова "Розумна політика".

Він, згідно з інформацією на сайті СН, народився 18 жовтня 1975 року в Запоріжжі. Закінчив Запорізьку державну інженерну академію, пізніше – Запорізький національний технічний університет за спеціальністю "Фінанси". Працював на керівних посадах у фінансових установах.

Соха входить до складу Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації.