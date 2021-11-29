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Арахамія: за ресурсний законопроєкт 5600 буде 230-235 голосів

Голосувати буде не лише фракція "Слуга народу".

Арахамія: за ресурсний законопроєкт 5600 буде 230-235 голосів
Фото: пресслужба партії

За ухвалення ресурсного законопроєкту 5600 у Верховній Раді буде 230-235 голосів. Підтримати відповідний законопроєкт готові не лише представники фракції "Слуга народу".

Про це на брифінгу за результатами засідання фракції "Слуга народу" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент LB.ua.

"Ми йдемо по спеціальній процедурі (по 5600). Вона передбачає по 5 правок від кожної фракції. Потім ще є 90 потенційних правок на підтвердження. Тобто, якщо скласти всі таймінг, то виходить десь 3 години розгляду. Може бути й швидше", - заявив він.

Арахамія наголосив, що наразі є домовленість голосувати за законопроєкт в цілому "в редакції комітету (з питань фінансів) за виключенням 97 правки (формула видобутку залізної руди "мінус логістика"). Цю правку ми не підтримаємо. Згідно з цим планом, я передбачаю десь 230—235 голосів".

Він також додав, що не тільки депутати "Слуги народу" будуть голосувати за закон в цілому. "Ні. Декілька фракцій. Подивимося на табло".

Нагадаємо, що у фракції "Слуга народу" продовжуються консультації щодо ресурсного законопроєкту 5600, голосувати за ухвалення якого в цілому повинні завтра.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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