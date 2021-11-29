У "Слузі народу" продовжують консультації щодо "ресурсного" законопроєкту 5600

Один зі співрозмовників сказав, що "наразі точно не будуть голосувати депутати з фракції, які входять до орбіти Дмитра Разумкова".

У фракції "Слуга народу" продовжуються консультації щодо ресурсного законопроєкту 5600, голосувати за ухвалення якого в цілому повинні завтра.

За словами джерел LB.ua у фракції, нині "важко сказати", чи вистачить голосів СН без груп "За майбутнє" та "Довіра" для ухвалення закону в цілому.

"Важко сказати: чи будуть завтра голоси завтра за ресурсний 5600. На фракції ("Слуга народу". – Ред.) присутні не всі нардепи. Точної цифри ніхто не назве. Є певна невдоволеність мажоритарників, оскільки на місцях виборці дуже незадоволені законопроєктом та тим, що він пропонує. Бо ж він стосується не лише ренти на залізну руду для Ріната Ахметова. А в першу чергу – податків для людей. Тому консультації ще продовжуються. Міністр фінансів Марченко на фракції також презентував бюджет. Ресурсний 5600 важливо для них прийняти, бо на його базі готували сам бюджет", — розповіло одне з джерел.

Інший нардеп підтвердив, що "ситуація з голосами незрозуміла. Бо на засідання фракції прийшло лише 70-80 людей".

Ще один нардеп додав, що "наразі точно не будуть голосувати депутати з фракції, які входять до орбіти Дмитра Разумкова. Щодо групи Павлюка (її називають близькою до Ріната Ахметова), то часом на зараз вона голосувати буде", – розповів парламентар.

Ще один співрозмовник наголосив, що "перекриємося голосами груп «За майбутнє» та «Довіра». Напередодні ухвалення бюджету в цілому для мажоритарників зростають ставки»".

Народний депутат підкреслив, що "вирішальним для групи «Довіра» буде «соцеконом» та справа нардепа Шахова".

За прогнозами іншого нардепа з СН, "голосування буде напруженим. Але думаю, що «з натяжкою» проголосують»."

Керівник податкового комітету, нардеп СН Данило Гетманцев на брифінгу говорив, що довкола формули розрахунку видобутку надр – це правка номер 97 – зараз точаться дискусії. За його словами, це правка, за якою обраховується формула видобутку залізної руди "мінус логістика", буде поставлена на голосування. Але достатньої кількості голосів не набере.

Джерела у фракції додали, що в залі намагатимуться відхилити цю правку, адже вона поверне норми по ренті на руду до редакції першого читання і "буде коштувати Ахметову ще кілька мільярдів".

Нагадаємо, розгляд законопроєкту 5600 переносили вже тричі. До цього він стояв у порядку денному на 18 листопада, але був знятий із розгляду. Як відомо, у бюджет-2022 закладають гроші, надходження яких очікується від цього законопроєкту. Після першого читання мова йшла про приблизно 30 млрд гривень, однак зараз, за даними джерел LB.ua, зараз надходження до бюджету оцінюють в 10-15 млрд гривень.

"Прийняття бюджету без 5600 насправді – це не принципово для дохідної частини. Заплановані 30-40 млрд грн на самому початку внесення законопроєкту до Ради у разі прийняття в цілому – це захмарна та нереальна цифра. Якщо законопроєкт таки приймуть у другому читанні, максимум, що отримає бюджет в 2022 – це до 15 млрд грн. Ці кошти легко буде «перекинути» з інших програм та закрити цю дірку від ненадходжень до бюджету від 5600", – розповіло джерело в профільному фінансовому комітеті Ради.

Законопроєкт 5600, від початку названий "антиахметівським", стосується підвищення податків. Між першим і другим читанням депутати прибрали дискусійні норми щодо збільшення оподаткування, водночас, згідно з аналізом, документ змінили так, що найбільші фінансово-промислові групи зможуть платити ренту на видобуток залізної руди меншу, ніж вони платять зараз.

До другого читання прибрали ініціативу оподатковувати ПДВ продаж житла – норму, яка могла призвести до подорожчання житла аж до 20% і для нових покупців, і для тих, хто вклав кошти в квартиру на етапі будівництва.

Відхилили також і пропозицію оподатковувати ПДФО дохід від продажу сільськогосподарської продукції фермерів з ділянок понад 0,5 га.

Лишилася норма, яка дозволяє податковій через суд забороняти виїжджати за кордон керівнику підприємства, у якого є податковий борг. Також власники сільськогосподарських земельних ділянок, які розташовані за межами населених пунктів, повинні будуть сплачувати не менше ніж мінімальну суму податку – приблизно 1500 грн з 1 гектара. Для громадян, які мають паї і не здаватимуть їх в оренду, встановлення мінімального податкового зобов'язання означатиме просте збільшення земельного податку – подекуди у 17 разів.

Насправді з тексту документу безпосередньо рудного бізнесу, яким займається Рінат Ахметов – лише кілька сторінок, а решта – податки, що стосуються більшості громадян.

5600 було ухвалено в першому читанні 1 липня на позачерговому засіданні. 17 листопада голова фракції "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що розгляд законопроєкту в другому читанні відкладають, бо за нього нема голосів.

Законопроєкт слухатимуть за спецпроцедурою, тобто голосуватимуть тільки за пріорітетні правки, а не за всі, яких більше 11 000.