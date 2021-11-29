Четвертий з шести блоків ЗАЕС повністю перейшов на американське ядерне паливо

Ще два продовжують працювати на російських ТВЕЛах.

Енергоблок №4 Запорізької АЕС повністю перейшов з російського на американське ядерне паливо компанії Westinghouse.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатома".

"Після виходу енергоблока №4 Запорізької АЕС з чергового планово-попереджувального ремонту (ППР), завершився важливий етап повного переходу чотирьох блоків на ядерне паливо компанії Westinghouse, яка є альтернативним російському «ТВЕЛу» постачальником для українських АЕС. Під час ППР активна зона блока №4 була повністю завантажена тепловидільними збірками виробництва Westinghouse", - йдеться в повідомленні.

Першим на американське ядерне паливо повністю перейшов енергоблок №5, у 2021 році до нього приєдналися ще два блоки - №1 та №3. Всього Запорізька станція має шість енергоблоків.

На американському паливі компанії Westinghouse також працюють два енергоблоки Южно-Української АЕС (№3 і №2).

У 2022 році касети Westinghouse почнуть завантажувати в енергоблок №3 Рівненської АЕС.