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​Банк "Кредит Дніпро" Ярославського купує у Гінера PINbank

Угода знаходиться на перевірці в АМКУ.

​Банк "Кредит Дніпро" Ярославського купує у Гінера PINbank

Банк "Кредит Дніпро" Олександра Ярославського купує PINbank (АТ "Перший інвестиційний банк").

Про це у понеділок, 29 листопада, повідомив Антимонопольний комітет України, який має перевірити угоду на відповідність антимонопольному законодавству.

"Розпорядженням державного уповноваженого від 23.11.2021 року розпочато справу про концентрацію у вигляді придбання акціонерним товариством «Банк Кредит Дніпро» акцій акціонерного товариства «Перший інвестиційний банк», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства", - сказано в повідомленні АМКУ.

Власником банку "Кредит Дніпро" з літа 2020 року є засновник і бенефіціар групи DCH, бізнесмен Олександр Ярославський. Він купив 100% акцій в статутному капіталі банку у фірми "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед" Віктора Пінчука.

Мажоритарним акціонером PINbank у свою чергу є російський бізнесмен, президент футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер. Станом на літо 2021 року він володів 88,89% акцій PINbank. Гінер - один зі співвласників групи VS Energy, яка має активи в Україні в готельному, металургійному, аграрному та фінансовому бізнесах.

Нагадаємо, що це уже п'ята ймовірна угода M&A на українському банківському ринку за останні кілька тижнів.

У кінці жовтня стало відомо про купівлю БТА Банку компанією Kaspi.kz з Казахстану.

Через два тижні ПУМБ Ріната Ахметова повідомив про придбання Ідея Банку у польської фінансової групи Getin Holding S.A., а за кілька днів після цього у ЗМІ з'явилась інформація, що Укрпошта купить Альпарі Банк.

Минулого тижня також стало відомо про те, що один із найбільших банків Грузії TBC Bank розглядає можливість купівлі банку в Україні. Ймовірний об'єкт поглинання - Піреус Банк, українська "дочка" грецького Piraeus Bank.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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