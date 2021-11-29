​Банк "Кредит Дніпро" Ярославського купує у Гінера PINbank

Банк "Кредит Дніпро" Олександра Ярославського купує PINbank (АТ "Перший інвестиційний банк").

Про це у понеділок, 29 листопада, повідомив Антимонопольний комітет України, який має перевірити угоду на відповідність антимонопольному законодавству.

"Розпорядженням державного уповноваженого від 23.11.2021 року розпочато справу про концентрацію у вигляді придбання акціонерним товариством «Банк Кредит Дніпро» акцій акціонерного товариства «Перший інвестиційний банк», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства", - сказано в повідомленні АМКУ.

Власником банку "Кредит Дніпро" з літа 2020 року є засновник і бенефіціар групи DCH, бізнесмен Олександр Ярославський. Він купив 100% акцій в статутному капіталі банку у фірми "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед" Віктора Пінчука.

Мажоритарним акціонером PINbank у свою чергу є російський бізнесмен, президент футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер. Станом на літо 2021 року він володів 88,89% акцій PINbank. Гінер - один зі співвласників групи VS Energy, яка має активи в Україні в готельному, металургійному, аграрному та фінансовому бізнесах.

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