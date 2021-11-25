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Грузинський TBC Bank хоче купити банк в Україні

Іноземні інвестори прицінюються до Піреус Банку.

Грузинський TBC Bank хоче купити банк в Україні
Фото: tbcbank.ge

Один із найбільших банків Грузії TBC Bank розглядає можливість купівлі банку в Україні. Ймовірний об'єкт поглинання - Піреус Банк, українська "дочка" грецького Piraeus Bank.

Про це повідомив Forbes з посилання на джерела.

"Вони досить давно дивляться в бік України, прицінювалися до кількох банків", - розповів топменеджер однієї з фінансових держструктур.

У свою чергу Піреус Банк також шукає потенційних покупців і проходить "неспішний due diligence", підтвердив співрозмовник у менеджменті банку на правах анонімності. 

"Власники Піреус Банку хочуть активізувати процес продажу", - повідомив інвестбанкір, який брав участь в одній із нещодавніх операцій із продажу банку в Україні.

Угода щодо Піреус Банку знаходиться на початковій стадії та може не відбутися, зазначив один зі співрозмовників на банківському ринку.

Інвестбанкіри оцінюють вартість Піреус Банку від 12,5 до 17,4 млн доларів.

Нагадаємо, що це уже четверта ймовірна угода M&A на українському банківському ринку за останні кілька тижнів.

У кінці жовтня стало відомо про купівлю БТА Банку компанією Kaspi.kz з Казахстану. Через два тижні ПУМБ Ріната Ахметова повідомив про придбання Ідея Банку у польської фінансової групи Getin Holding S.A., а за кілька днів після цього у ЗМІ з'явилась інформація, що Укрпошта купить Альпарі Банк.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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