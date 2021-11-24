МВФ оприлюднив меморандум з новими "маяками" для України

Міжнародний валютний фонд оприлюднив Меморандум про економічну та фінансову політику, підписаний Україною і МВФ.

Текст документу доступний на сайті МВФ.

Оприлюднений документ містить таблицю з 12 "структурними маяками", які українська влада зобов’язується виконати впродовж програми. Половина з них розрахована до кінця нинішнього року, ще два – до наступного перегляду програми, запланованого на березень. Виконання інших чотирьох маяків передбачено у березні-квітні 2022 року.

Найближчими структурними "маяками" в меморандумі зазначено: затвердження бюджету 2022 року з цільовим показником дефіциту 3,5% ВВП та скасування послаблення у вимогах до представників держави в керівництві держбанків. Термін виконання обох пунктів - до кінця листопада.

До кінця цього року український уряд зобов’язаний оприлюднити результати аудиту коштів, витрачених з ковідного фонду. У цей же термін НБУ повинен ухвалити план, узгоджений з МВФ щодо підвищення професійного рівня у сфері банківського нагляду. Крім того, Офіс генпрокурора до кінця грудня має опублікувати звіти за пів року щодо проваджень проти колишніх власників банків, виведених з ринку з початку 2014 року.

До кінця січня наступного року уряд має ухвалити дорожню карту щодо виведення ПриватБанку та Ощадбанку на ринок для часткової або повної приватизації. У лютому українська влада повинна прийняти стратегію повернення активів збанкрутілих банків.

Ще чотири "структурних маяки" уряд має виконати на завершальній стадії програми. Зокрема, до кінця березня мають набрати чинність зміни до закону про САП. Крім того, у цей термін має бути розроблена база споживачів для постачальників газу, яка необхідна для виставлення рахунків домогосподарствам.

До кінця липня має бути завершена перевірка діючих членів Вищої ради правосуддя, а також призначена наглядова рада "Енергоатому".

18-місячна програма stand-by передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020.

Другий транш у розмірі 699 млн доларів Україна отримала у середу, 23 листопада.

Міністр фінансів Сергій Марченко розраховує, що в 2022 році Україна отримає від МВФ 2,2 млрд доларів в рамках чинної кредитної програми stand-by. Наступні перегляди програми відбудуться у березні та червні.