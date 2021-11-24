Китайський сервіс таксі DiDi зайшов в Україну

Китайська компанія Беджінг ДіДі Інфініті Технолоджі Девелопмент Ко., Лтд. (Beijing DiDi Infinity Technology Development Co., Ltd.) 24 листопада отримала свідоцтво про реєстрацію товарного знаку DiDi в Україні.

Отримати документ від "Укрпатенту" китайцям вдалося не з першої спроби, повідомляє dev.ua.

Як зазначає видання, заявка на реєстрацію цієї ТМ, яку задовільнило ДП "Український інститут інтелектуальної власності”, була подана 30 червня 2020 року. Аналогічні заявки компанія подавала у березні 2020 року, але їх не зареєстрували.

Відповідно бази даних "Укрпатенту", DiDi в Україні планує працювати також в IT-сфері.

Улітку 2021 року dev.ua писав про можливий вихід в Україну китайського таксі-гіганта. Тоді DiDi спростувала вихід в Україну, хоча запустила сайт і набирала команду.

Цікаво, що в Україні існує сайт didi.ua. Це інтернет-магазин техніки. Але після реєстрації ТМ китайською компанією вона зможе претендувати на однойменний домен.

DiDi заснований Чен Веєм, який надає послуги агрегатора таксі, каршерингу, райдшерингу тощо. Сервіси компанії - це таксі DiDi, каршеринг DiDi, Hitch (райдшерінг DiDi), DiDi Bus, DiDi Minibus, DiDi Test Drive, Bike-Sharing.

Сервісами DiDi користуються понад 450 млн користувачів у більш ніж 400 містах Китаю та інших країнах.

Послуги здійснюються користувачами мобільного додатку DiDi (компанія є лише агрегатором). Послуги надають майже 9 тис. осіб (40% із них жінки). Штаб-квартира компанії розташована в Пекіні.

DiDi є найбільшою у світі компанією, що володіє монопольними інвестиціями в індустрії велошерингу по всьому світу. Компанія проводить 25 млн поїздок на день і перевершує інші подібні компанії.