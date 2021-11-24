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Транш $700 млн від МВФ за програмою stand-by надійшов в Україну

Кошти надійдуть на рахунки Кабміну.

Транш $700 млн від МВФ за програмою stand-by надійшов в Україну
Фото: premiumtimesng.com

У середу, 23 листопада, Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 500 млн спеціальних прав запозичення (еквівалент 699 млн доларів).

Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко.

"Ці кошти надійдуть на рахунки уряду в Національному банку України й збільшать міжнародні резерви", - написав він у Facebook.

Як повідомляли, 22 листопада Рада директорів МВФ погодила виділення Україні траншу в розмірі 700 млн доларів США. За словами голови уряду Дениса Шмигаля, виділені кошти будуть спрямовані на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.

18-місячна програма stand-by передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020. Міністр фінансів Сергій Марченко розраховує, що в 2022 році Україна отримає від МВФ 2,2 млрд доларів в рамках чинної кредитної програми stand-by. Наступні перегляди програми відбудуться у березні та червні.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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