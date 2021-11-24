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Без комісій та з 4 валютними рахунками: Кредобанк випустив Правильну картку

Сьогодні банківські картки замінили громіздкий гаманець та спростили проведення різних платіжних операцій — наприклад, тільки за перший квартал 2021 року в Україні було проведено безконтактних оплат на суму 119 млрд грн!

Однак у процесі використання карточки споживачі нерідко скаржаться на заплутані умови, високі комісії та недостатній функціонал. Виникає питання: а чи існує правильна банківська картка?

Пропозиція від Кредобанку

Недавно Кредобанк презентував українському ринку нову універсальну платіжну картку з промовистою назвою — Правильна картка. Для багатьох споживачів вона стане ідеальною, оскільки:

  1. Обслуговування Правильної картки безкоштовне. Навіть якщо за місяць не було жодних операцій, платити нічого не доведеться.
  2. Поповнення рахунку в касах і терміналах, грошові перекази в межах банку, а також зняття коштів у будь-яких банкоматах по всій Україні Правильною карткою здійснюються без комісій. Також без комісії перекази за реквізитами за межі банку на будь-яку суму.
  3. За умовами пакета Правильна картка користувачі одразу одержують гривневий і три валютні рахунки — USD, EUR, PLN, а також ощадний під 6% річних. Через систему онлайн-банкінгу можна одержувати та відправляти перекази, а також обмінювати валюту за вигідним курсом, без комісії за конвертацію.

Кілька тез про Кредобанк

Кредобанк (KredoBank) — один із найбільших в Україні банків з іноземним капіталом. За чистими активами він входить до ТОП-20.

Історія Кредобанку почалася в 1990 році у Львові. З 2007 року його єдиним акціонером є найбільший польський банк PKO Bank Polskі SA.

Сьогодні KredoBank як представник польського банку PKO в Україні має 82 відділення по всій країні, де можна отримати повний спектр фінансових послуг.

Особливості Правильної картки:

Правильна картка — це дебетова картка із прозорими та простими умовами використання. Замовити її може будь-який громадянин України від 14 років (неповнолітні — за згодою батьків).

Правильна картка може бути використана як зарплатна картка, для одержання пенсії, стипендії та різних соціальних виплат. Це зручний платіжний інструмент, який дає можливість здійснювати будь-які операції з грошима: безготівкову оплату послуг і товарів, перекази, обмін валют.

Серед очевидних переваг пакету Правильна картка:

  1. Безкоштовне оформлення та обслуговування без абонентської плати та комісій за поповнення.
  2. Зручний вертикальний дизайн. Такий вид картки спрощує користування банкоматом і терміналами. Ще одна відмінна особливість картки — винесення персональної інформації (номер, термін дії картки та CVV-код) на різні сторони пластикової картки з метою підвищення безпеки користувача.
  3. Безкоштовне зняття готівки до 100 000 грн щомісяця — у банкоматах усіх банків України (50 000 грн) і в касах Кредобанку (50 000 грн). Завдяки тому, що «Правильна» — картка іноземного банку в Україні, її власники також можуть знімати гроші без комісії на території Польщі, у банкоматах PKO Bank Polskі SA.
  4. Вигідні міжнародні перекази та обмін валют. Власникам Правильної картки надається одразу чотири безкоштовних рахунки: гривневий + у доларах США, євро та польських злотих. Завдяки цьому можна отримувати перекази з-за кордону і міняти валюту через онлайн-банкінг за найкращим курсом без додаткових комісій.
  5. Безконтактні трансакції. Нова дебетова картка від Кредобанку сумісна з мобільними платіжними системами Google Pay і Apple Pay.
  6. Високопроцентний ощадний рахунок. Разом із поточними рахунками Кредобанк автоматично відкриває ощадний рахунок «Кишеня», куди щомісяця нараховуються відсотки на залишок коштів (6% річних).
  7. Бонуси активним користувачам. За перші пів року користування Правильною карткою банк нараховує бонус у розмірі 1000 грн. Щоб їх отримати, потрібно щомісяця поповнювати рахунок на суму від 6000 грн і розраховуватися карткою щомісяця на суму від 3000 грн. Одержання зарплати, пенсії чи стипендії також вважається поповненням картки. Через перших 3 місяці нараховуються 500 грн, через других 3 місяці — ще 500 грн.
  8. Кредитний ліміт. Через 3 місяці користування карткою Кредобанк підготує кожному клієнтові персональну пропозицію за кредитними програмами.

Як оформити дебетову картку?

Найпростіший спосіб — замовити платіжну картку онлайн через сайт Кредобанку pravylna.kredobank.com.ua.

Користувачеві потрібно зробити три кроки:

  1. Оформити електронну заявку (потрібно вказати прізвище, ім’я і контактний телефон).
  2. Співробітник банку зв’яжеться з вами й уточнить деталі оформлення, наприклад, картку якої платіжної системи ви хочете замовити — VISA чи Mastercard.
  3. Важливо! Кожен клієнт безкоштовно отримує п’ять рахунків і дві картки — гривнева + одна валютна картка. Вид валюти можна вибирати самостійно ($, €, zł). Додаткові картки оформляються окремо.
  4. Прийти до найближчого банківського відділення Кредобанку за готовими картками з паспортом та ідентифікаційним кодом (підійде й додаток у смартфоні Дія, в якому є завантажені ці документи) у будні дні з 9:00 до 18:00.
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