Україна відновлює авіаційний транзит над Чорним морем, – Мінінфраструктури

Україна вийшла на завершальний етап впровадження європейських практик у галузі аеронавігації.

Україна відновлює транзит в частинах авіаційного простору, де довгий час знижувалися обсяги перельотів. Зокрема, мова йде про чорноморський регіон, написав у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Попри значні втрати транзиту у попередні роки, ми нарешті розпочали системну роботу над його відновленням. Ми повертаємо транзит над Чорним морем. Завдяки гнучкій тарифній політиці та постійній комунікації з бізнесом, інтенсивність польотів в Південній частині повітряного простору України зросла втричі», - повідомив Кубраков за підсумками форуму «Велике будівництво: авіація та туризм».

За словами очільника Мінінфраструктури, в даний момент позитивна динаміка відновлення повітряного руху в зоні відповідальності України перевищує середньоєвропейський показник.

Крім цього, Україна вийшла на завершальний етап впровадження європейських практик у галузі аеронавігації. Так, Україна стала повноправною частиною Спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю.

Паралельно ведуться роботи зі створення національного авіаперевізника за програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Підтримку проєкту запуску Українських національних авіаліній надасть європейський виробник Airbus, який уклав із Мінінфраструктури меморандум щодо поставок літаків.

«Новостворена компанія вже має перше державне фінансування, незабаром запрацює команда запуску і вже у 2022 році ми плануємо здійснити перший рейс Ukrainian National Airlines», - розповів Кубраков.

Також найближчим часом має бути знижена ставка ПДВ на операції з внутрішніх авіаперевезень. Її планується зафіксувати на рівні 7%.

Як зазначив Кубраков, аеропорт «Бориспіль» в рамках «Великого будівництва» планується перетворити на найбільший авіахаб Східної Європи.

«МА «Бориспіль» може стати альтернативою для 19 аеропортів у 11 країнах нашого регіону. Сьогодні наш захід відбувся у Терміналі F, який довгий час був закритий, але вже весною 2022 року ми плануємо його перезапуск – для цього є всі умови, конкурентний ринок, високий попит», - заявив він.