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Мінагрополітики підписало угоду про співпрацю із провідною компанією у сфері зрошення

Компанія Alkhorayef Group готова співпрацювати з Україною.

Мінагрополітики підписало угоду про співпрацю із провідною компанією у сфері зрошення
Фото: agropolit.com

Міністр аграрної політики Роман Лещенко підписав меморандум про співпрацю з одним із найбільших світових гравців у сфері іригаційного обладнання – компанією Alkhorayef Group.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Йдеться про реалізацію інвестиційного проекту виробництва іригаційного обладнання на території нашої держави.

“Мінагрополітики продовжує підсилюватися міжнародною підтримкою в напрямі реалізації іригаційної реформи в Україні. Один із найбільших світових гравців у сфері іригаційного обладнання – компанія Alkhorayef Group – засвідчив нам свою повагу та висловив готовність співпрацювати з Україною. Мав особисту зустріч із керівництвом компанії на їхній батьківщині – Саудівській Аравії. У місті Ер-Ріяд мені провели детальну презентацію на виробничих потужностях компанії”, – зазначив міністр.

Alkhorayef Industries є третім найбільшим виробником іригаційних машин у світі та першим на Аравійському півострові. Її діяльність поширена в 40 країнах світу. Вони виробляють провідне промислове, сільськогосподарське та іригаційне обладнання.

“Приємно, що такий гігант, як Alkhorayef Group, бачить перспективу в розвитку українського агросектору, зокрема проектів зі зрошення. Переконаний, що наші домовленості вийдуть на активну фазу реалізації проекту найближчим часом”, – зазначив Міністр.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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