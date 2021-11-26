Мінінфраструктури запускає будівництво туристичної інфраструктури у національних природних парках

У 2022 році на системний розвиток туристичної галузі буде виділено понад 1,5 млрд грн, зазначили у відомстві.

У рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» наступного року стартує проєкт з облаштування туристичної інфраструктури в національних природних парках України. Про це повідомила Facebook-сторінка Міністерства інфраструктури.

Очікується, що у проєкті візьмуть участь природні парки «Святі Гори», «Подільські Товтри», «Карпатський», «Голосіївський», «Сколівські Бескиди», «Джарилгацький», а також Карпатський біосферний заповідник.

«Наразі ми розпочали роботу над низкою пілотних проєктів зі створення нових національних природних парків. Це будуть комплексні заходи: від забезпечення парків найнеобхіднішим — паркінгами, транспортною інфраструктурою, місцями для відпочинку, локаціями для кемпінгу, розробкою маршрутів — до створення айдентики парків і запуску їх промокампаній», - розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він навів приклад парку «Голосіївський» розміром 45 тис. гектарів, розташованого у межах найбільш заселеної в Україні агломерації. Проте зараз нестача базової інфраструктури не дає повноцінно користуватися рекреаційним потенціалом цього парку.

Саме тому Мінінфраструктури та Державне агентство розвитку туризму у наступному році розроблять загальну систему навігації для туристичних магнітів, прокладуть автомобільні дороги, облаштують автобусні зупинки, залізничні та автобусні вокзали, місця для паркінгу поблизу парків. Буде прокладено безбар’єрні марковані маршрути, туристичні та зелені стежки, а також визначено локації для ночівлі та відпочинку. На території парків передбачається будівництво готелів, магазинів, закладів харчування, розважальної інфраструктури.

Загалом у 2022 році на системний розвиток туристичної галузі буде виділено понад 1,5 млрд грн.

«Наша мета — створити для українців сучасні парки європейського рівня для комфортних подорожей та відпочинку», - наголосив Кубраков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одне з завдань програми «Велике будівництво» - підвищити туристичну привабливість України. Як заявив Президент Володимир Зеленський, незабаром у низці областей буде створено нові сучасні аеропорти.