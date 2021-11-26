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Поліція повідомила українському бізнесмену підозру в обмані латвійського банку

Підозрюваному закидають шахрайство на 100 млн гривень. 

Поліція повідомила українському бізнесмену підозру в обмані латвійського банку

Національна поліція повідомила про підозру в шахрайстві громадянину України, якому закидають обман великого латвійського банку на 100 млн гривень.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

Підозрюваний - власник зареєстрованої у Швейцарії компанії, що займається торгівлею соняшникової олії. За версіє слідства, він отримав у латвійському банку 100 млн гривень для закупівлі під заставу 3,5 тис. тонн соняшникової олії.

"При цьому вони [підозрюваний з невстановленими посадовими особами] ввели банк в оману, надавши документи про начебто надходження товару до місця зберігання та його передачу у розпорядження банку з метою перерахунку кредитних коштів. Після заволодіння кредитними коштами вони мали намір розпорядитися ними на власний розсуд. Також вони планували заявити третій особі свої права на товар – соняшникову олію та вивезти її на підставі судових рішень у інших правовідносинах", - йдеться в повідомленні.

В рамках розслідування соняшникову олію було арештовано, після чого АРМА продала її на електронних торгах за 93,7 млн гривень. Гроші зберігатимуться на спеціальному рахунку до остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Справу розслідують за ч.2 ст.28 ч.4 ст.190 (шахрайство), ч.3 та ч.4 ст.358 (підроблення документів), ч.3 ст.15 ч.1 ст.388 (незаконні дії з заставним майном) КК України.

Правоохоронці не повідомили ні імені підозрюваного, ні назв банку і швейцарської компанії. Проте на початку осені у ЗМІ появилася інформація про претензії латвійського Rietumu Bank до швейцарської компанії Oleos Swiss S.A. та її українського власника. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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