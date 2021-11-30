​Новий керівник ДП "ГарПок" подав у відставку через два тижні після призначення

Улида написав заяву за власним бажанням, пославшись на стан здоров'я.

Новий керівник державного підприємства "Гарантований покупець" Вадим Улида подав у відставку через два тижні після призначення. Заява про звільнення за власним бажанням нібито пов'язана з поганим здоров'ям.

"Виконуючий обов’язки директора ДП «Гарантований покупець» Вадим Улида подав до Кабінету Міністрів України заяву про звільнення за власним бажанням у зв’язку з погіршенням стану здоров’я", - йдеться в повідомленні на сайті підприємства.

46-річного Вадима Улиду призначили керівником ДП "ГарПок" на позачерговому засіданні уряду 13 листопада, після того як зі скандалом було звільнено попереднього директора ДП "ГарПок" Костянтина Петриковця. За інформацією медіа, Петриковець відмовився виконувати доручення уряду не виплачувати кошти компанії ДТЕК Рината Ахметова.

15 листопада підприємство виплатило 16,3 млрд грн боргів перед виробниками "зеленої" електроенергії, проте ще 3 млрд грн не отримав ДТЕК. Компанія попередила, що збирається судитися за ці гроші.

29 листопада "Гарантований покупець" звернувся до уряду з проханням пояснити, що робити з цими грішми, а вже наступного дня Улида вирішив звільнитися.

Через підприємство "Гарантований покупець" держава викуповує енергію, яка виробляється на сонячних і вітряних електростанціях.