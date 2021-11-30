Glovo купує Zakaz.ua, - AIN.ua

Фонд Черновецького може продати Zakaz.ua іспанській компанії Glovo за 60-80 млн доларів.

Про це повідомило з посиланням на власні джерела видання AIN.ua.

Воно пише, що перша інформація про потенційну угоду з'явилась ще влітку 2021 році, але жодних деталей тоді відомо не було.

За час існування сервіс Zakaz.ua залучив близько 9 млн доларів інвестицій, остання - на 5 млн євро у 2020 році. Провідним інвестором виступив поточний акціонер Zakaz.ua, компанія Chernovetskyi Investment Group Степана Черновецького (син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького). У 2020 році виручка компанії Zakaz.ua становила 85 млн доларів, план на 2021 рік - 128 млн доларів.

"Для Glovo купівля Zakaz.ua - чудовий шанс зміцнити та швидко масштабувати свій бізнес. Компанія розвиває в Україні доставку, а також почала відкривати dark stores. Зараз Glovo займає провідну позицію з доставки з ресторанів, у той час як Zakaz.ua, за їхніми власними запевненнями, лідер на ринку доставки з супермаркетів. Угода допоможе Glovo акумулювати всі сильні сторони в рамках одного бренду", - пише видання.

Glovo — це сервіс доставки, що дозволяє придбати, доставити, передати будь-який предмет чи продукт у межах міста. Компанія з Барселони сьогодні працює більше ніж у 900 містах у 23 країнах світу на трьох континентах — Європі, Азії та Африці.

В Україні сервіс Glovo розпочав роботу у жовтні 2018 року.