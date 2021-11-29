Вітренко: Росія може не продовжити контракт на транзит газу після 2024 року

Російська сторона не виявляє зацікавленості у початку переговорів з цієї теми.

Контракт на транзит природного газу між Україною та Росією може не бути продовжений після 2024 року. Про це заявив Reuters у понеділок голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Контракт на транзит російського газу до ЄС чинний до 2024 року. За словами Вітренко, після цієї дати поставки газу з Росії цим маршрутом не здійснюватимуться, оскільки з Росією не велося жодних переговорів про продовження угоди.

"Немає нічого, навіть натяку, офіційних чи неофіційних переговорів (з Росією) ... ми обговорюємо з американцями та німцями, що всі ми хотіли б, щоб транзит продовжився, але росіяни не хочуть розпочинати ці обговорення", - сказав Вітренко.

За його словами, якщо угоду не буде продовжено, використання трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", що йдуть напряму до Німеччини, посилить контроль Росії над постачанням газу до Європи. Це зробить блок більш уразливим для політично мотивованих перебоїв з постачанням та стрибків цін.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна хоче продовжити чинний контракт з "Газпромом" на транзит російського газу на 15 років.

Нагадаємо, у грудні 2019 року між Україною та Росією було підписано п'ятирічний транзитний контракт. Росія зобов'язалася прокачати через територію України 65 млрд кубометрів газу у 2020 році та 40 млрд кубометрів газу щорічно в 2021-2024 роках. Сторони контракту також планують розглянути можливість продовження співпраці з питань транзиту газу на аналогічних умовах на 2025-2034 роки.

У липні 2021 року США та Німеччина домовилися про те, що американці не будуть заважати добудові "Північного потоку - 2", а Німеччина натомість зобов'язується вибити для Україні продовження газової угоди з Росією на 10 років.

У жовтні 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит природного газу до Європи. Такий крок повинен збільшити поставки і полегшити енергетичну кризу в регіоні.