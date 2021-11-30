Путінська "Єдина Росія" роздала перші 100 партквитків у ОРДЛО, МЗС України назвало це невдалою спробою компенсації за окупацію

Сто мешканців непідконтрольної Україні частини Донбасу із російськими паспортами отримали партійні квитки російської політичної партії "Єдина Росія".

Про це заявив депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький під час форуму у Донецьку, слова якого наводить сепаратистський ресурс "ДАН".

"Сьогодні за дорученням секретаря генеральної ради партії "Єдина Росія" [Андрія Турчака] перші 100 мешканців Донбасу - громадяни Росії отримали партійні квитки Всеросійської політичної партії "Єдина Росія"", - сказав російський депутат.

Як передають "Новости Донбасса", прийом заяв на вступ до прихильників партії "Єдина Росія" на підконтрольній угрупуванню "ДНР" території стартував у середині липня 2021 року. "ЛНР" розпочала цей процес у вересні.

Про намір вступити до партії "Єдина Росія" заявляв ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

На початку листопада стало відомо, що "Єдина Росія" готується прийняти до своїх лав по 100 "чиновників" із керівного складу угруповань "ДНР" та "ЛНР". На виборах до Держдуми у вересні російська партія влади "Єдина Росія" фактично отримала монопольне становище в ОРДЛО і проводила активну агітаційну кампанію.

В українському Міністерстві закордонних справ вважають, що в такий спосіб Російська Федерація намагається витиснути максимальні дивіденди із силового захоплення територій в Донецькій та Луганській областях.

"Водночас ніякі партійні квитки «Єдиної Росії» або обіцянки політичних кар’єр для «чиновників» окупаційної адміністрації не компенсують мешканцям Донбасу того горя і злиднів, які принесла російська окупація", - заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

На думку українських дипломатів, "Єдина Росія" рятує падіння рейтингів на тлі катастрофічної епідемічної ситуації та тотального обмеження прав і свобод людей в Росії за рахунок залучення до своїх лав жителів поневолених українських територій.

"Натомість у Москві можуть вплинути на поліпшення ситуації на Донбасі реальними кроками, а не політичними проєктами: віддати наказ своїм збройним формуванням дотримуватися режиму припинення вогню, розблокувати роботу КПВВ, аби люди могли отримувати базові соціальні послуги, припинити перешкоджати молоді, яка шукає кращого життя на підконтрольній українському урядові території, забезпечити міжнародним гуманітарним організаціям безперешкодний допуск до всіх утримуваних осіб", - зазначають в українському МЗС.

Україна неодноразово заявляла про невизнання російських паспортів, нав’язаних українцям на тимчасово окупованих територіях. Ведення політичної агітації, відкриття осередків російських політичних партій та організація РФ виборів на окупованій частині Донбасу суперечать її зобов’язанням в рамках Мінських домовленостей і "нормандського формату", грубо порушують українське законодавство та норми міжнародного права.