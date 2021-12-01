У столиці Литви 22 листопада були також Дмитро Гордон, Євген Комаровський та Володимир Кличко.

22 листопада телеведучий Савік Шустер святкував у Вільнюсі свій день народження з відомими особистостями та політиками. Серед присутніх на святі були ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков, колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман, журналіст Дмитро Гордон, лікар Євген Комаровський.

У той же час у Вільнюсі перебував український бізнесмен Рінат Ахметов.

За даними "Української правди", у неділю 21 листопада в аеропорт "Бориспіль" приїхав Рінат Ахметов. Туди ж прибули Аваков, Гройсман, Гордон, Комаровський, а також співвласник "Савік Шустер Студіо" Павло Єлізаров.

Того дня два літаки злетіли з "Борисполя" майже одночасно: "Аеробус" Ахметова полетів у Париж (Франція), а чартерний "Боінг-733" полетів до Вільнюса (Литва). 22 листопада борт Ахметова теж прибув до Вільнюса.

У Вільнюс прилетів і брат київського мера, боксер Володимир Кличко. Віталій Кличко не зміг бути у зв’язку з днем народження доньки.

У Литві Савік Шустер святкував 69-річчя. 22 листопада Арсен Аваков опублікував у соцмережах фото, на якому він та інші гості телеведучого стоять з обладунками на березі озера у Вільнюсі.

Ріната Ахметова серед гостей не було видно.

За інформацією джерела УП у політичних колах, у Вільнюсі Ахметов обговорював можливих кандидатів на майбутніх парламентських та президентських виборах.

23 листопада борт Ахметова прилетів з Вільнюса до Києва, а за три години по тому тут же приземлився літак із Шустером та гостями.

Шустер на момент публікації не дав коментаря УП, Ахметов на запитання видання відповідати відмовився.

Нагадаємо, на пресмарафоні 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його у державний переворот. Від президента також дісталося Гордону та Шустеру. Останнього Зеленський назвав одним із дестабілізаторів у країні.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для дестабілізації ситуації в Україні будуть використані люди, яким не подобається закон про олігархів". А діяльність олігархів у країні становить загрозу самому існуванню держави.