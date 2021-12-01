Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав до об’єднання антипутінські сили в Україні. Про це він сказав під час виступу на Київському Безпековому Форумі з нагоди 30-ліття відновленої Державності і Свободи. Порошенко наголосив – російська загроза вийшла на якісно новий і набагато небезпечніший рівень.

«Як би тривожно не було, як би нас, українців, не лякали, я хочу наголосити: нема жодних підстав для відчаю, для песимізму. Ми долали труднощі і в більш важкі часи, ми є оптимістами. І нас надихає здатність українців боронити свою землю, боронити свою державу і ключове – боронити свою свободу», – наголосив Порошенко.

Він нагадав, що 1 грудня 2013 року мільйони українців вийшли на Майдани по всій Україні протестувати проти несправедливості і почали писати нову європейську сторінку нашої незалежності, авторами якої є кожна людина та союзники україни по обидва боки Атлантики.

«Ми як державники готові докласти всіх зусиль для зниження внутрішньополітичної напруги, щоб всі політичні сили всередині країни врешті-решт могли сконцентруватися на спільному плані протидій зовнішній агресії. Тому ми ще раз закликаємо владу до спільних дій заради вітчизни, до об’єднання зусиль, до міжнародних партнерів ми звертаємося щодо всебічної підтримки цієї боротьби», – резюмував лідер партії «Європейська Солідарність».