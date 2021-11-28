Мінцифра запускає бета-тест декларування місця проживання у Дії

Міністерство цифрової трансформації запускає бета-тест декларування місця проживання.

Як повідомила пресслужба відомства, бета-тест стартує з 1 грудня на порталі Дія, але записатися на бета-тест можна вже зараз за цим посиланням.

Для участі в тестуванні потрібно податковий номер заявника та власників/співвласників житла і КЕП заявника та власників/співвласників житла.

Право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості (з 2013 року). Перевірити це та інформацію про співвласників можна тут.

Додамо, заявник має бути старше 14 років.

“Масштабуємо послугу майже на всю країну. Зверніть увагу, що для жителів Дніпра, Одеси, Чернівців, Миколаєва та Херсона вона буде доступна трохи згодом”, – додали у міністерстві.

У Мінцифри зазначили, що послугу можна буде отримати за 1 робочий день.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України дав старт експериментальному проєкту, що дозволить власникам паспортів-книжечок змінити реєстрацією місця проживання онлайн.

Верховна Рада 5 листопада ухвалила в цілому законопроєкт №5463 про введення декларативної моделі реєстрації місця проживання через Інтернет.

Депутати погодились перевести процедуру зміни місця реєстрації в онлайн-формат. Закон пропонує зробити зміну місця реєстрації декларативною (повідомною) – в "Дії" просто потрібно буде вказати адресу (для орендарів потрібна буде згода орендодавця).