З Apple і Microsoft пропрацьовують питання цифрової митниці, онлайн-перепису населення і цифрових виборів в Україні

У разі проведення виборів у онлайні традиційний похід на дільницю ніхто не буде скасовувати.

Україна пропрацьовує питання можливості організації виборів та перепису населення в онлайн-режимі із компаніями Apple і Microsoft. Про це президента Володимир Зеленський повідомив на пресконференції.

Він зазначив, що також з цими світовими компаніями опрацьовують питання цифрової митниці. Докладніше про це на найближчих брифінгах має розповісти голова Мінцифри Михайло Федоров.

Водночас президент підкреслив, що в разі проведення виборів у онлайні традиційний похід на дільницю ніхто не буде скасовувати.

"Ми обіцяли, що буде паралельно онлайн-голосування. Це не відміняє звичайні вибори. Я вважаю, що було би дуже корисно. Через рішення законодавство можуть бути онлайн-вибори? Так. Чи це через "Дію"? Зовсім не факт. Але це питання проробляється. Воно не може бути без рішення Верховної Ради. Але не говорить, що у людей не буде можливості голосувати як зазвичай", – зазначив він.

Apple – американський технологічний гігант, який проєктує і виробляє техніку, програмне забезпечення та онлайн-сервіси.

Microsoft – багатонаціональна корпорація компʼютерних технологій, найбільший у світі виробник програмного забезпечення.