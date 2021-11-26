Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Житло в Києві та областях: скільки коштують квартири та до чого варто готуватися
Житло в Києві та областях: скільки коштують квартири та до чого варто готуватися
Кабмін звільнив керівника податкової служби
Кабмін звільнив керівника податкової служби
Як Білорусь стала диктатурою. Урок для українців
Як Білорусь стала диктатурою. Урок для українців
Зеленський: "Бурба заробляв гроші на отриманій інформації"
Зеленський: "Бурба заробляв гроші на отриманій інформації"
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
У Києві пройшов "пресмарафон" Володимира Зеленського. Трансляція
У Києві пройшов "пресмарафон" Володимира Зеленського. Трансляція
Журналісти повідомили, що Єрмак святкував ювілей на держдачі в Карпатах. В Офісі президента заперечили
Журналісти повідомили, що Єрмак святкував ювілей на держдачі в Карпатах. В Офісі президента заперечили
Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його в державний переворот
Зеленський заявив, що оточення Ахметова втягує його в державний переворот
ГоловнаТехнології

З Apple і Microsoft пропрацьовують питання цифрової митниці, онлайн-перепису населення і цифрових виборів в Україні

У разі проведення виборів у онлайні традиційний похід на дільницю ніхто не буде скасовувати.

З Apple і Microsoft пропрацьовують питання цифрової митниці, онлайн-перепису населення і цифрових виборів в Україні
Фото: delfi.lt

Україна пропрацьовує питання можливості організації виборів та перепису населення в онлайн-режимі із компаніями Apple і Microsoft. Про це президента Володимир Зеленський повідомив на пресконференції.

Він зазначив, що також з цими світовими компаніями опрацьовують питання цифрової митниці. Докладніше про це на найближчих брифінгах має розповісти голова Мінцифри Михайло Федоров.

Водночас президент підкреслив, що в разі проведення виборів у онлайні традиційний похід на дільницю ніхто не буде скасовувати.

"Ми обіцяли, що буде паралельно онлайн-голосування. Це не відміняє звичайні вибори. Я вважаю, що було би дуже корисно. Через рішення законодавство можуть бути онлайн-вибори? Так. Чи це через "Дію"? Зовсім не факт. Але це питання проробляється. Воно не може бути без рішення Верховної Ради. Але не говорить, що у людей не буде можливості голосувати як зазвичай", – зазначив він.

Apple – американський технологічний гігант, який проєктує і виробляє техніку, програмне забезпечення та онлайн-сервіси.

Microsoft – багатонаціональна корпорація компʼютерних технологій, найбільший у світі виробник програмного забезпечення. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також