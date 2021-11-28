У “жовтій” зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу зараз перебуває 5 областей.
Відповідні дані розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України.
Це Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська, Харківська і Чернівецька області.
У “помаранчевій” зоні є лише Полтавська область.
А “червоними” є Київ та Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.
Нагадаємо, Державна комісія ТЕБ та НС залишила Львівську і Луганську області в "червоній" зоні адаптивного карантину на їхнє прохання. Обидва регіони потрапили до неї 30 жовтня.