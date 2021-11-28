За добу в Україні підтвердили 7 483 нові випадки ковіду

За суботу, 27 листопада в Україні виявили 7 483 нові випадки коронавірусу, зокрема захворіли 774 дитини та 105 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (549), Дніпропетровській (698), Вінницькій (548), Київській (433) і Запорізькій (415) областях.

Летальних випадків – 400.

За минулу добу госпіталізовано 3 456 осіб, одужало – 10 270.

За добу здійснено 54 224 тестувань: методом ПЛР – 25 571, методом ІФА – 4 186, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 467.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 549 випадків;

Вінницька область – 548 випадків;

Волинська область – 230 випадків;

Дніпропетровська область – 698 випадків;

Донецька область – 365 випадків;

Житомирська область – 334 випадки;

Закарпатська область – 235 випадків;

Запорізька область – 415 випадків;

Івано-Франківська область – 249 випадків;

Київська область – 433 випадки;

Кіровоградська область – 176 випадків;

Луганська область – 28 випадків;

Львівська область – 306 випадків;

Миколаївська область – 381 випадок;

Одеська область – 223 випадки;

Полтавська область – 298 випадків;

Рівненська область – 137 випадків;

Сумська область – 286 випадків;

Тернопільська область – 233 випадки;

Харківська область – 229 випадків;

Херсонська область – 76 випадків;

Хмельницька область – 408 випадків;

Черкаська область – 205 випадків;

Чернівецька область – 135 випадків;

Чернігівська область – 306 випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 422 023 особи, одужало – 2 910 237, летальних випадків – 85 117 і проведено 15 819 249 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 26 листопада в Україні зафіксовано 14 200 нових випадків коронавірусу, летальних випадків – 568.