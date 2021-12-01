Тель-Авів став найдорожчим містом для життя в цьому році

Торік у рейтингу The Economist він був пʼятим.

Ізраїльське місто Тель-Авів визнано найдорожчим для життя у світі за версією Economist Intelligence Unit's.

У щорічному звіті порівнюють вартість 200 товарів і послуг в 173 країнах світу, пише The Insider.

Тель-Авів очолив цей рейтинг уперше. Здорожчання життя в цьому місті повʼязують зі співвідношенням шекеля до долара. Окрім цього, зросла вартість продуктів харчування і транспорту. У середньому вартість товарів і послуг в цьому році підвищилася на 3,5% (торік було 1,9%).

"Зростання в основному відображає стрімкий ріст валюти, що підтримується відносно долара успішним впровадженням Ізраїлем вакцинації проти ковіду", – йдеться у звіті.

Також серед факторів відзначають інвестиційну привабливість міста. Тель-Авів – своєрідна Силіконова долина Ізраїлю, через що там значно зросла вартість нерухомості.

У свіжому рейтингу другу сходинку ділять Париж та Сінгапур, за ними йдуть Цюрих, потім Гонконг, Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес і Осака.

Торік Тель-Авів був пʼятим рейтингу вартості проживання в містах, а на перші сходинки були за Парижем, Цюрихом і Гонконгом. В 2019 топ-10 найдорожчих міст за версією The Economist виглядала так: Сингапур, Парид, Гонконг, Цюрих, Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авів та Лос-Анджелес.