В НАТО відреагували на майбутні навчання Білорусі та РФ на кордоні з Україною

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував майбутні військові навчання Білорусі та РФ на кордоні з Україною. За його словами, проводити військові навчання на своїй території - це право будь-якої країни, однак вони повинні бути досить відкритими, відповідно до існуючих домовленостей.

Про це він заявив журналістам після зустрічі з главами МЗС Альянсу, на якій обговорювали військове нарощування Росії поблизу українських кордонів.

"Росія і Білорусь, звичайно, мають право використовувати сили на своїй власній території і вести навчання для своїх сил. Але якщо вони це роблять, то повинна бути транспарентність, прозорість, і необхідно уникати провокацій. Ми зараз спостерігаємо брак транспарентності, бачимо незвичайну концентрацію сил і дуже агресивну риторику", - сказав Столтенберг.

Вчора міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив про підготовку проведення спільних з Росією військових навчань щодо прикриття південних кордонів країни. Таким чином, маневри здійснюватимуться біля кордону з Україною.