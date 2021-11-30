Блінкен попередив Росію про "серйозні наслідки" в разі агресії проти України

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок вчергове закликав Росію утриматися від агресії проти України, додавши, що "будь-яке поновлення агресії може призвести до серйозних наслідків".

Про це він заявив на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Латвії Едгарсом Рінкевичсом у Ризі, повідомляє CNN.

Сьогодні Блінкен взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка зібралася для вирішення питання щодо скупчення російських військ на кордоні з Україною.

"Це все більш войовнича риторика, це нещодавнє нарощування сил. Це незвичайні переміщення військ вздовж кордону України. Я буду мати ще багато, щоб сказати про це завтра, після того як у мене буде можливість порадитися з нашими союзниками на засіданнях НАТО, які почалися сьогодні вдень. Але поки що дозвольте мені лише повторити, що будь-які ескалаційні дії Росії викликали б велике занепокоєння для Сполучених Штатів, як і для Латвії, і будь-яке поновлення агресії може призвести до серйозних наслідків", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, минулого тижня начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що Росія накопичила близько 92 000 військових поблизу кордонів України та може готувати наступ на січень-лютий. Кремль традиційно говорить, що переміщення його військ у межах його кордонів не повинно хвилювати інші країни, а також звинувачує Україну і США у провокуванні.

22 листопада секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади повідомив, що держави-партнери України запевнили про допомогу в разі нового наступу Росії.

У РНБО наразі не бачать загроз щодо широкомасштабного вторгнення російських військ до України, хоча не виключають зміни ситуації.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що варіант вторгнення в Україну перебуває в Москві "на столі", але про ухвалення остаточного рішення невідомо.

Він наголосив, що Росія розмістила біля кордонів України, в Криму і ОРДЛО 115 000 своїх військових. Там перебуває понад 40 батальйонних тактичних груп.

Він додав, що нині Росія відмовляється прозоро пояснити свої дії та військові просування.