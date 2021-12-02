Рада продовжила ще на рік закон про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО

Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за продовження ще на рік дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей". Тепер документ чинний до 31 грудня 2022 року.

Це підтримали 317 народних депутатів.

"Ми маємо знову продовжити дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей на один рік, до 31 грудня 2022 року. Ми маємо прийняти це рішення, щоби переговорний процес у ТКГ і на рівні Нормандського формату був продовжений. Переговорно-дипломатичний шлях врегулювання конфлікту, ситуації на Донбасі, є наразі єдино ефективним", – зазначив голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін перед голосуванням.

Він додав, що цей закон – основа переговорного процесу щодо миру на Донбасі.

Ухвалений документ не передбачає жодних змін в законі, крім терміну дії.

Закон визначає тимчасовий порядок організації місцевого самоврядування, діяльності органів місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей з метою створення умов для якнайшвидшої нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, створення умов для повернення жителів до вимушено залишених місць постійного проживання, їх реінтеграції, а також для відновлення життєдіяльності в населених пунктах у Донецькій та Луганській областях та розвитку територій.

Парламент ухвалив закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО восени 2014 року, але вніс в нього зміни навесні 2015 року, які так і не дозволили йому запрацювати – законом передбачено, що положення про особливий статус набудуть чинності після проведення в ОРДЛО демократичних виборів і виведення найманців. При цьому термін дії закону був обмежений трьома роками.

Чинність закону добігла 18 жовтня 2017 року, але за півтора тижня до цього її продовжили на рік. У 2018 році депутати продовжили закон ще на рік, до кінця 2019 року.

У грудні 2019 Рада продовжила дію закону до 31 грудня 2020 року. Аналогічно зробили і в минулому році.