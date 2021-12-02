Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради низку законопроєктів про множинне громадянство, анонсованих ним учора.

Почтаковий законопроєкт №6368 має назву "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України". Він зареєстрований і переданий на розгляд парламенту, зазначається у картці документу.

Оновлено. У пресслужбі Офісу президента зазначили, що цей документ актуалізує положення законодавства у сфері громадянства та уточнює повноваження державних органів, які беруть участь у розв'язанні питань громадянства України.

"Таким чином ми врегулюємо питання, які стосуються подвійного громадянства. Цінність громадянства України має зростати: український паспорт повинен бути запорукою вільного й безпечного пересування по світу, а українець має почуватися захищеним у будь-якій країні й знати, що на сторожі його прав та інтересів стоїть його держава", – сказав Володимир Зеленський.

Окрім цього, подано законопроєкт "Про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України в сфері громадянства".

У ньому закріплюється протидія використання громадянства іншої держави як інструменту втручання у внутрішні справи України, посягання на незалежність, суверенітет і територіальну цілісніть.

Як відомо, Росія часто "аргументувала" свою агресію тим, що на територіях інших країн мешкають "її громадяни", яких потрібно "захищати". Перед цим країна-окупант роздавала там свої паспорти.

Окрім цього, до парламенту подано законопроєкт щодо відповідальності за недекларування українцями громадянств інших держав. Це поширюється і на недекларування процесу перебування в процедурі набуття чи припинення громадянства іноземної держави тощо. За це передбачена адміністративна відповідальність.

Цей документ також пропонує встановити кримінальну відповідальність за умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей про наявність громадянства чи підданства іноземної держави.

"Всі політики й чиновники, які згідно із законом про запобігання корупції заповнюють електронні декларації, повинні обов’язково вказувати наявність громадянства або підданства інших держав. Якщо особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, також є громадянином іншої держави, вона має про це чесно повідомити – українське суспільство має право про це знати. За навмисні спроби приховати факт подвійного громадянства людина має нести кримінальну відповідальність", – наголосив Президент.

Також внесено законопроєкт "Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо запобігання та протидії загрозам національній безпеці України у сфері громадянства".

Цей документ має на меті протидію використанню громадянами України громадянства іноземної держави як інструмента втручання у внутрішні справи України, посягання на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

"Ми пропонуємо встановити обмеження на зайняття посад в органах судової влади громадянами України, які мають або набули громадянство іншої держави", – зазначив Володимир Зеленський.

Також іншим законом пропонується встановити обмеження на зайняття посад у митних органах громадянами України, які мають або набули громадянство або підданство іноземної держави чи держав.

Президент закликає народних депутатів усіх фракцій і груп підтримати внесені ним законопроєкти.

Нагадаємо, учора Зеленський сказав, що важливою складовою міжнародної політики є підтримка світового українства. Він сказав, що українці за кордоном вперше будуть відчувати себе ні діаспорою, не людьми українського походження, а людьми українського громадянства.

Згідно з законом "Про громадянство України", якщо українець має підданство іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише її громадянином. Якщо іноземець отримав українське громадянство, то для України він також тільки її громадянин.

Водночас добровільне отримання українцем іншого громадянства є підставою для припинення громадянства України. Це відбувається не автоматично, а після указу президента.