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Україна та Ісландія уклали угоду про повітряне сполучення

Голови МЗС обох країн підписали документ у Стокгольмі.

Україна та Ісландія уклали угоду про повітряне сполучення
Фото: airlife-club.com

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписав угоду про повітряне сполучення з Ісландією.

Як повідомляє пресслужба МЗС, угода відкриє нові можливості для подорожей українців.

"Міністр закордонних справ України провів переговори з міністеркою закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкдал Гилфадоттір в рамках засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Стокгольмі", - сказано в повідомленні.

Міністри підписали угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Ісландії про повітряне сполучення.

Документ визначає порядок регулювання міжнародних польотів між двома країнами та порядок призначення авіапідприємств, встановлює умови надання дозволів на виконання регулярних польотів, передбачає взаємне визнання посвідчень членів екіпажу, містить положення щодо авіаційної безпеки; встановлює механізм інспектування авіапідприємств для оцінки їх відповідності стандартам Міжнародної організації цивільної авіації.

Нагадаємо, в березні 2021 року уряд України погодив укладення міжурядової угоди з Сербією про повітряне сполучення.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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