Боррель назвав ухвалення Україною Римського статуту кроком на шляху до ЄС

Стаття 8 Договору про асоціацію з ЄС передбачає ухвалення Україною Римського статуту та супутніх угод.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель провів зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, під час якої сторони обговорили питання взаємодії України з європейськими інституціями.

Про це у Twitter повідомив ексзаступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов.

Очільник європейської дипломатії нагадав, що виконання Договору про асоціацію з ЄС у сфері правосуддя є частиною шляху України до ЄС.

Боррель акцентував увагу українського прем’єра на статті 8 Договору, яка передбачає ухвалення Україною Римського статуту та супутніх угод для досягнення сталого миру та міжнародного правосуддя, а також закликав українську сторону розпочати дії у цьому напрямку.

@JosepBorrellF на зустрічі з @Denys_Shmyhal нагадав: виконання Угоди про асоціацію з ЄС у сфері правосуддя – частина шляху 🇺🇦 до ЄС. Стаття 8 Угоди передбачає ухвалення Україною Римського статуту та супутніх угод з метою миру та міжнародного правосуддя. Час діяти! #bringICCin🇺🇦 — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) December 1, 2021

Нагадаємо, у 2016 році Парламентська асамблея Ради Європи закликала Україну ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду.