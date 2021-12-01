Бром чи кровопускання? Як медицина стала такою, якою ми її знаємо
Бром чи кровопускання? Як медицина стала такою, якою ми її знаємо
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
Конституційний Суд відмовився приводити до присяги двох призначених Зеленським суддів (оновлено)
Конституційний Суд відмовився приводити до присяги двох призначених Зеленським суддів (оновлено)
5600: хто заплатить замість олігархів
5600: хто заплатить замість олігархів
Путін відповів на запитання про вторгнення російських військ в Україну
Путін відповів на запитання про вторгнення російських військ в Україну
Корнієнко: на мітинги 1 грудня збирають людей за тисячу гривень
Корнієнко: на мітинги 1 грудня збирають людей за тисячу гривень
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Центр Києва завтра перекриють "через масові заходи"
Центр Києва завтра перекриють "через масові заходи"
Арахамія: "Завтра всі дороги та підходи до Ради будуть заблоковані мітингувальниками"
Арахамія: "Завтра всі дороги та підходи до Ради будуть заблоковані мітингувальниками"
ГоловнаСвіт

Боррель назвав ухвалення Україною Римського статуту кроком на шляху до ЄС

Стаття 8 Договору про асоціацію з ЄС передбачає ухвалення Україною Римського статуту та супутніх угод.

Боррель назвав ухвалення Україною Римського статуту кроком на шляху до ЄС
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Високий представник ЄС Жозеп Боррель провів зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, під час якої сторони обговорили питання взаємодії України з європейськими інституціями.

Про це у Twitter повідомив ексзаступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов.

Очільник європейської дипломатії нагадав, що виконання Договору про асоціацію з ЄС у сфері правосуддя є частиною шляху України до ЄС.

Боррель акцентував увагу українського прем’єра на статті 8 Договору, яка передбачає ухвалення Україною Римського статуту та супутніх угод для досягнення сталого миру та міжнародного правосуддя, а також закликав українську сторону розпочати дії у цьому напрямку.

Нагадаємо, у 2016 році Парламентська асамблея Ради Європи закликала Україну ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також