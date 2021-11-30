Група налічувала 11 осіб і діяла протягом двох років.

Фото: СБУ

Служба безпеки припинила діяльність транскордонної злочинної групи, яка викрадала гроші у громадян ЄС та в вкладала вкрадені гроші у наркобізнес, зокрема організували трансфер "ротердамського" кокаїну для реалізації в Україні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Співробітники СБУ припинили діяльність транскордонної злочинної групи, яка викрадала гроші у громадян ЄС. У подальшому зловмисники використовували ці фінанси у сфері наркоторгівлі. За попередньою інформацією, збитки від діяльності групи становлять мільйони євро", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, група, яка налічувала 11 осіб, діяла протягом двох років. Зловмисники "спеціалізувалися" на пограбуваннях банківських терміналів за допомогою спеціальних технічних засобів.

На території Нідерландів вони вкладали вкрадені гроші у наркобізнес. Зокрема організували трансфер "ротердамського" кокаїну для реалізації в Україні.

У Львові оперативники СБУ провели спецоперацію і затримали ділків "на гарячому" під час чергової реалізації 200 г кокаїну вартістю 500 тис. грн.

Правоохоронці провели 19 обшуків на території Львівської, Одеської та Волинської областей. За результатами слідчих дій вилучено наркотики, зброю та понад пів мільйона гривень.

Фото: СБУ

Трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вчора СБУ заблокувала на Прикарпатті незаконний механізм масштабного експорту лісодеревини за кордон з використанням фіктивних документів. Від початку року зловмисники переправили лісу та лісоматеріалів на понад 2 млн гривень.