Голова Верховного Суду пішла на пенсію

Вища рада правосуддя звільнила Валентину Данішевську з посади судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Про це повідомляється на сайті ВРП.

Данішевська останні чотири роки була головою Верховного Суду. Вона могла балотуватися на другий термін, але натомість вирішила звільнитися. Загальний стаж роботи судді 64-річної Данішевської становить більше 30 років, тоді як для відставки потрібно не менше 20 років.

Відповідно до статті 145 закону України "Про судоустрій і статус суддів" відставка судді надає право на вихідну допомогу в розмірі трьох місячних суддівських винагород та чималу пенсію.

Данішевська з 1987 року працювала головним арбітром арбітражу Управління торгівлі Запорізького облвиконкому.

У 1992 році була призначена арбітром, а згодом - суддею арбітражного суду Запорізької області. З 2017 року Данішевська працювала суддею Верховного Суду у Касаційному господарському суді. 30 листопада 2017 року обрана на посаду голови Верховного Суду шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

Із цього часу входила до складу Вищої ради правосуддя за посадою.

Строк повноважень Данішевської як голови Верховного Суду закінчується 30 листопада. З 1 грудня головою Верховного Суду стане Всеволод Князєв.