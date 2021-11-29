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Поліція склала протокол через вечірку в День пам'яті голодоморів

Санкція статті передбачає накладання штрафу у розмірі від 17 тисяч гривень.

Поліція склала протокол через вечірку в День пам'яті голодоморів
Фото: Володимир Остапчук

Поліцейські склали на організатора скандальної вечірки у День пам'яті голодоморів протокол за недотримання карантинних обмежень.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

"У суботу, 27 листопада, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили інформацію про масове святкування в одному із закладів у центрі Львова. Правоохоронці встановили особу організатора вечірки, 29-річного мешканця Чернівецької області. За порушення карантинних обмежень складено протокол за ч.1 ст.44-3 "Порушення правил карантину щодо людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні. 

Санкція статті передбачає накладання штрафу у розмірі від 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, 27 листопада, у День пам'яті жертв Голодоморів у львівському Будинку вчених влаштували вечірку до дня народження блогера з Чернівців Олександра Заліска. Розважав гостей ведучий Володимир Остапчук. За даними Zaxid.net, організатори вечірки заплатили за сім годин оренди зали Будинку вчених.

Львівська міська комісія ТЕБ і НС вирішила тимчасово закрити Будинок вчених після скандалу з проведенням вечірки у День пам'яті голодоморів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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