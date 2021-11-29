Суд дозволив заочне розслідування відносно одеського сепаратиста Каурова

Він знаходиться в розшуку з 2014 року.

Приморський районний суд Одеси дозволив заочне розслідування відносно відомого сепаратиста Валерія Каурова, який весною 2014 року втік до Москви і проголосив себе там "народним президентом" так званої "Одеської народної республіки".

Про це пише "Думська".

Кауров тоді очолював одеський осередок політичної партії "Російський блок" та очолював Союз православних громадян України. Проти Каурова було відкрито кримінальну справу за фактом зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України у зв'язку з підтримкою кримського "референдуму", який Росія використала для окупації півострова.

За даними СБУ, Кауров живе в Москві та час від часу навідується до Криму.

Нагадаємо, що у 2014 році СБУ повідомила про затримання злочинної групи, яка від імені "Одеської народної республіки" готувала теракти.

Планувалось, зокрема, підірвати два мости через Дністер і лиман, відокремивши південь Одеської області від решти України. Туди з Придністров'я нібито мали зайти "зелені чоловічки".