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Блінкен і голова МЗС Великобританії на зустрічі з Лавровим наголосили на підтримці України

Блінкен закликав Москву відвести російські війська. 

Міністр зовнішніх справ Великобританії Ліз Трасс зустрілася з російським колегою Сергієм Лавровим і наголосила на підтримці України. Також зустріч із ним провів держсекретар США Ентоні Блінкен

Зустріч відбулася на полях саміту ОБСЄ в Стокгольмі. 

Сергій Лавров і Ліз Трасс
Фото: Twitter Liz Truss
Сергій Лавров і Ліз Трасс

"Я ще раз заявила, що Великобританія підтримує суверенітет України. Також ми обговорили Іран та Афганістан і двусторонні питання", – зазначила Трасс у Twitter

Блінкен на зустрічі закликав Кремль відвести війська від кордону з Україною, пише "Інтерфакс-Україна"

"Держсекретар нагадав про заклик до Росії відвести війська до позицій (станом на – ІФ) мирний час, а також про (необхідність – ІФ) дотримання Мінських домовленостей", – зазначили в повідомленні Держдепу. 

Нагадаємо, і Блінкен, і Трасс до цього проводили перемовини із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Із державним секретарем США Ентоні Блінкеном український міністр працює над розробкою комплексного пакету стримування Росії від подальшої агресії. Пакет включає жорсткі санкції. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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