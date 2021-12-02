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​Лавров назвав умови Росії для закінчення війни на Донбасі

РФ вимагає прямих переговорів з ОРДЛО і особливого статусу в Конституції.

​Лавров назвав умови Росії для закінчення війни на Донбасі
Глава МЗС РФ Сергій Лавров
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в четвер заявив, що Україна зобов'язана погодитись на прямі переговори з окупаційною адміністрацією Донецької і Луганської областей та надати цим регіонам особливий статус.

За його словами, іншого способу зупинити війну, яку він називає "кризою", неможливо.

"Кризу не буде подолано, поки нинішній київський режим ухиляється від виконання взятих на себе міжнародно-правових зобов'язань, без прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і надання цим регіонам закріпленого в Конституції особливого статусу", - сказав Лавров.

Він вважає, що спроба переглянути ухвалені в 2014-2015 роках Мінські угоди - це "шлях до катастрофи".

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський під час щорічного послання до Верховної Ради 1 грудня заявив, що сподівається зупинити війну на Донбасі шляхом прямих переговорів з Росією.

Росія не визнає себе стороною конфлікту на Донбасі, і президент Росії Володимир Путін ще кілька місяців тому сказав, що Зеленському потрібно вести перемовини з представниками ОРДЛО.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО Україна ухвалила ще в кінці 2014 року, але він досі не почав працювати. Законом передбачено, що положення про "особливий статус" набудуть чинності після проведення в ОРДЛО демократичних виборів і виведення найманці.

Спроба закріпити "особливий статус" в Конституції України у 2015 році призвела до людських жертв біля Верховної Ради - і процес зупинився після першого читання.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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