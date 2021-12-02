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Зеленський обговорив з прем’єром Канади співробітництво між країнами

Зеленський докладно поінформував прем’єр-міністра Канади про ситуацію на кордонах України.

Зеленський обговорив з прем’єром Канади співробітництво між країнами
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Президент Володимир Зеленський у 30-ту річницю визнання Канадою незалежності України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Всі ці 30 років Канада була й залишається для нас одним з провідних партнерів і союзників», – заявив Зеленський.

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Президент докладно поінформував прем’єр-міністра Канади про ситуацію на кордонах нашої держави та відзначив важливість того, що саме в цей час із візитом у Києві перебуває начальник Штабу оборони Збройних сил Канади.

Співрозмовники були одностайні в оцінках безпекових загроз в Україні та навколо неї, зокрема пов’язаних із ризиком дестабілізації суспільно-політичної ситуації. Було наголошено на важливості скоординованої реакції на підтримку України з боку міжнародної демократичної спільноти. У цьому зв’язку сторони погодилися з необхідністю напрацювання механізмів посилення економічного, політичного та санкційного тиску на Росію у разі ескалації агресії проти нашої держави.

Президент і Прем’єр-міністр обговорили шляхи подальшого залучення Канади до діяльності Кримської платформи.

Сторони також обмінялися думками щодо перспектив лібералізації візового режиму для громадян України, необхідності розширення Угоди про вільну торгівлю та важливості подальшої тісної координації в питанні притягнення до відповідальності винних у збитті літака рейсу PS752.

Володимир Зеленський окремо висловив подяку Джастіну Трюдо за нещодавню заяву у зв’язку з роковинами Голодомору.

Нагадаємо, радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван 26 листопада провів телефонну розмову з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Сторони обговорили спільні занепокоєння щодо поточної військової діяльності Росії біля кордону України та її жорстку риторику щодо України. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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