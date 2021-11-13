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Один з космічних туристів Blue Origin загинув у авіакатастрофі

Глен де Вріс загинув у четвер вдень внаслідок аварії легкомоторного літака, на борту якого він перебував.

Глен де Вріс, бізнесмен, який брав участь у космічному польоті Blue Origin минулого місяця, загинув в авіакатастрофі. Йому було 49 років. Про це повідомляє The Independent.

Глен де Вріс
Глен де Вріс

За даними поліції штату Нью-Джерсі, Глен де Вріс загинув у четвер вдень внаслідок аварії легкомоторного літака, на якому він перебував. Літак розбився в окрузі Сассекс, штат Нью-Джерсі. 

На борту літака перебував ще один пасажир, 54-річний Томас Фішер. Він також загинув.

Національна рада з безпеки на транспорті повідомляє, що розслідує аварію. За даними Федерального управління авіації, аварії зазнав невеликий чотиримісний літак Cessna C172.

Поліція штату Нью-Джерсі повідомила CNN, що літак розбився у лісі Хемптон-Тауншип, приблизно в 40 милях від Нью-Йорка.

Нагадаємо, Джефф Безос здійснив успішний політ у космос 20 липня. На кораблі New Shepard, який збудувала його компанія Blue Origin, перебували також 82-річна Воллі Фанк, брат бізнесмена Марк і 18-річний студент-фізик з Нідерландів Олівер Демен. Політ тривав 10 хвилин і 10 секунд.

Наступний туристичний політ у космос відбувся на 12 жовтня. На борту ракети перебував заступник директора Planet Labs з медико-біологічних наук і охорони здоров’я й співзасновник Medidata Ген де Вріс.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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