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Кияни стали менше користуватися громадським транспортом після переведення міста до "червоної" зони

Згідно з даними АСОП, у метро провалідовано на 35% менше е-квитків, у наземному транспорті - на 27%.

Кияни стали менше користуватися громадським транспортом після переведення міста до "червоної" зони
Фото: Макс Требухов

З 1 листопада, після того як Київ перевели у "червону" карантинну зону, мешканці міста стали менше користуватися громадським транспортом.

Про це розповів директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Олег Половинко, передає "24 канал".

За його словами, для відстежування пасажиропотоку аналізували кількість використаних е-квитків.

"Згідно з даними АСОП, у метро провалідовано на 35% менше електронних квитків, у наземному транспорті - на 27%", - розповів Половинко.

Для порівняння - у перший тиждень жовтня у громадському транспорті було зафіксовано майже 6 мільйонів пасажирів, а за аналогічний період у листопаді - близько 4 мільйонів.

У міському застосунку "Київ цифровий" з 1 по 10 жовтня використали майже 700 тисяч QR-квитків, а з 1 по 10 листопада ця кількість знизилася до 385 тисяч.

У метро ж цифри пасажиропотоку розподілилися так: у перший понеділок запровадження обмежень підземка перевезла 386 тисяч киян, а у другий – 446 тисяч.

Нагадаємо, з 1 листопада Київ перейшов у "червону" карантинну зону. "Червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників і відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Докладніше про те, як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень, читайте в матеріалі LB.ua "Червона зона, зелені сертифікати".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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