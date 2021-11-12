Київська облрада готова повернути Біличанський ліс столиці

11 листопада підкомітет Верховної Ради з питань адмінтерустрою та місцевого самоврядування розглянув законність зміни меж селища Коцюбинське. Йшлося про те, що 9 вересня Київська обласна рада з подачі обласної державної адміністрації затвердила схему планування Київської області. Тобто фактично область відібрала у столиці частину Святошинського району - Біличанський ліс.

Як повідомляє рух ЧЕСНО, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець, який очолює партійний осередок на Київщині, назвав рішення облради "ганебним".

"Ми проголосували (облрада - авт.), я вважаю, ганебне рішення. Забирання парку, величезної території Києва, зелених насаджень... Територія, за яку ми (облрада - авт.) проголосували, - це територія Нацпарку "Голосіївський". Обслуговування цього парку відбувається Києвом. Я не вважаю, що громада Коцюбинського повинна займатися і витрачати кошти на обслуговування цього парку", - заявив Мотовиловець на засіданні парламентського підкомітету.

Мотовиловець звернув увагу голови ОДА Василя Володіна на те, що всі чекають на подання від облдержадміністрації щодо зміни Схеми. Депутатська більшість, яка складається зі “Слуг народу”, ЄС та “За майбутнє”, висловила готовність дати голоси за те, щоб внести зміни.

12 листопада Володін заявив, що ініціюватиме на найближчому засіданні облради уточнення Схеми планування території області. Засідання Київської облради заплановано на 18 листопада.

Нагадаємо, боротьба за Біличанський ліс триває з 2008 року. На думку депутатів селищної ради Коцюбинського, ліс входить до меж цього населеного пункту. Селищна рада дозволила вирубку дерев і передала частину лісу приватним структурам під забудову.

Проте влада Києва вважає, що ліс входить до меж столиці. Вона домоглася судового рішення про повернення Біличанського лісу у власність Києва.