Водій Land Cruiser, який збив двох підлітків у Харкові, був під дією метадону

Водій автомобіля Toyota Land Cruiser, який 11 листопада збив двох дітей на проспекті Науки в Харкові, у момент ДТП перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Про це пише місцеве видання Depo.Харків з посиланням на прессекретаря прокуратури Харківської області Дмитра Чубенка: хімічний аналіз сечі водія показав наявність в його організмі метадону. Це синтетичний наркотичний препарат опійної групи, який використовується в замісній підтримувальній терапії для лікування людей, що мають залежність від опіоїдів.

"Оскільки особа перебувала в стані наркотичного сп’яніння, змінено кваліфікацію з ч. 2 ст. 286 ККУ на ч. 2 ст. 286-1 ККУ. Нова кваліфікація є новою статтею Кримінального кодексу, яка передбачає більш сувору відповідальність саме за ДТП у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння. Готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 286-1 ККУ, після чого буде готуватись клопотання про обрання запобіжного заходу", - розказав Чубенко.

Ч. 2 ст. 286-1 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Прокуратура вимагатиме обрати для водія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.

Чоловік заперечував, що був під наркотиками, і пояснював інцидент неуважністю - нібито задивився в мобільний телефон та випадково проїхав на червоне світло.

Водій, який збив дітей, раніше цього року був засуджений за крадіжку фотоапарата. Його засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на один рік.

"Скоївши ДТП, фігурант порушив умови випробувального терміну, і покарання у вигляді трьох років позбавлення волі йому можуть частково або повністю додати до вироку у справі про ДТП", - цитує Чубенка інше місцеве видання NewsRoom.

Крім того, місяць тому водія Toyota притягували до відповідальності за порушення правил дорожнього руху — чоловік спровокував аварію, в якій ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що ДТП на проспекті Науки в Харкові сталося 11 листопада близько 15:00. В обох підлітків, яких збив водій Land Cruiser, діагностували струс мозку та забиття м'яких тканин. Стан потерпілих оцінювався як середньої тяжкості, стабільний.

Це вже третя резонансна ДТП, що сталися у Харкові останнім часом.

26 жовтня 16-річний хлопець на Infiniti намагався проїхати перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Chevrolet. У результаті ДТП загинув 58-річний водій автомобіля Chevrolet. Троє пасажирів Infiniti - двоє чоловіків 19 років і 16-річна дівчина - потрапили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості, а водій Infiniti майже не постраждав.

Через два дні, 28 жовтня, у Харкові сталася ще одна смертельна ДТП за участю автомобіля марки Infiniti. У ній загинула 72-річна жінка, а за кермом автомобіля була 31-річна мешканка Харкова.