У КМДА назвали ключових гравців "маршруточної мафії"

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про заборону місту здійснювати перевірки на 17 маршрутах перевізника ПП "Універсал-Транс".

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Він зазначив, що "Універсал-Транс" – один із найпомітніших гравців (близько 240 машин) столичного "картелю перевізників", який "прославився" автобусами, двері яких випадають під час руху.

"Довгі місяці абсолютно незаконна та «дивна» ухвала ОАСК забороняла мерії Києва вчиняти будь-які дії з організації перевірок рухомого складу «Універсал-Транс» – фіксувати їх порушення і розривати з ними договори. Рішення унікальне, адже суд в інтересах конкретного перевізника не просто заборонив адміністрації міста робити свою роботу. Суд зробив окремо взятого перевізника абсолютно неконтрольованим і позбавив його будь-яких зобов’язань перед Києвом та його мешканцями", – зазначив Усов.

За його словами, подібні ухвали про заборону міській владі здійснювати будь-які перевірки виконання договорів про перевезення пасажирів та, у разі виявлення порушень, розривати такі договори були винесені також щодо ПП "Авен-Єзєр", ТОВ "Ярославь-Авто", ТОВ "Радонь" та ПП "Парк".

Усов зазначив, що ці учасники ринку пасажирських перевезень столиці насправді є афілійованими один із одним.

"Вони пов’язані насамперед тому, що ними володіє та всіх їх контролює єдина група осіб, пов’язана прямим родством, історією взаємного хрещення дітей, системою спільного капіталу, єдиним менеджментом і єдиним центром прийняття рішень. Старший партнер, який багато років надавав цьому кримінальному колу політичне прикриття, адміністративну підтримку та фінансування для збільшення обсягу операцій, у них також спільний", - роозповів Усов.

Заступник голови КМДА закликав усіх перевізників працювати і діяти виключно у законному полі.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, раніше Департамент транспортної інфраструктури КМДА в односторонньому порядку розірвав договори з приватними перевізниками на обслуговування 11-ти міських маршрутів. Причиною такого рішення стало те, що перевізники - "Союз-Авто", "Базальт", "Кийтранс-2005" і "Універсал-Транс" - нібито отримали ці маршрути завдяки фальсифікаціям, які забезпечили необґрунтовану перевагу на конкурсах з перевезення.

У КМДА зазначали, що місто "пропорційно збільшить" кількість муніципальних автобусів і тролейбусів на цих напрямках.

У жовтні 2021 року Усов повідомив про розірвання договорів на обслуговування 21 міського маршруту, які були укладені з приватними перевізниками.