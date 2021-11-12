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​Міноборони додатково придбає "Байрактари" для ЗСУ, - Резніков

"Вони будуть застосовуватися, оскільки ми маємо боронити нашу незалежність".

​Міноборони додатково придбає "Байрактари" для ЗСУ, - Резніков
Bayraktar Akıncı на выставке Teknofest 2019
Фото: CeeGee /Wikipedia

Міністерство оборони наступного року додатково придбає розвідувально-ударні безпілотні комплекси Bayraktar ("Байрактар") для потреб Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Сьогодні, 12 листопада, під час робочої поїздки на Донбас, Резніков та головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний заслухали доповідь командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Павлюка про поточну та безпекову ситуацію на сході України.

Резніков, зокрема, підкреслив нагальну необхідність подальшої закупівлі "Байрактарів" для потреб ЗСУ.

"Наші турецькі партнери публічно оголосили, що вони беруть українські двигуни для облаштування «Байрактарів». Ми ще додатково плануємо придбати їх у наступному році. Але це будуть українські "Байрактари", підкреслюю. Тобто виготовлені у Туреччині, але вони будуть українські, на озброєнні ЗСУ. Вони будуть застосовуватися, оскільки ми маємо боронити нашу незалежність, у тому числі, відповідно до 51 статті статуту ООН,- зазначив міністр.

Нагадаємо, безпілотник Bayraktar TB2 – це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту – понад 12 годин. Bayraktar TB2 може виконувати розвідувальні дії та вражати цілі високоточними ракетами й бомбами, бо здатний підіймати в повітря вантаж до 55 кг.

В Україні планують побудувати завод і налагодити повномасштабне виробництво "Байрактарів". Виробничі потужності, на яких виробляють безпілотники у Туреччині, є обмеженими, тому турецька сторона зацікавлена у відкритті нового заводу.

26 жовтня 2021 року ЗСУ вперше застосувала ударні дрони Bayraktar проти артилерії російських найманців на Донбасі. Безпілотники знищили артилерію бойовиків, яка обстріляла село Гранітне. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосили, що застосували Bayraktar після того, як не спрацювали дипломатичні методи.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу під час зустрічі з очільником російських дипломатів Сергієм Лавровим на саміті G20 у Римі заявив, що Україна повинна перестати використовувати вираз "турецький Bayraktar".

"Якщо країна купує її у нас, в іншої країни, цю зброю не можна називати турецькою, російською чи українською. Якщо держава купує її у нас, це вже не турецький продукт. Можливо, вона була вироблена в Туреччині, але вона належить Україні. Туреччину не можна звинувачувати в цьому", – сказав він.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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