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США слідкують за всіма діями Росії біля України, і ці дії викликають "серйозне занепокоєння", – військовий радник Байдена

Генерал відмовився повідомляти дані розвідки за російською активністю, але запевнив, що США все бачать. 

США слідкують за всіма діями Росії біля України, і ці дії викликають "серйозне занепокоєння", – військовий радник Байдена
Марк Міллі
Фото: EPA/UPG

США слідкують за індикаторами російської військової активності поблизу України, і вона викликає "серйозне занепокоєння". 

Про це повідомив генерал армії США Марк Міллі – голова Обʼєднаного комітету начальників штабів і військовий радник американського президента. Він відзначив, що російська риторика стає усе більш різкою, але відмовився називати варіанти, які Штати розглядають на випадок нового вторгнення РФ, пише Reuters.

"Я не збираюся вам розповідати, що ми відслідковуємо, а також індикатори чи попередження розвідки, але ми слідкуємо за цим всім. І зараз там достатньо інформації, щоб викликати серйозне занепокоєння", – заявив він. 

Міллі продовжує наголошувати на важливості суверенітета України для Вашингтона і Альянсу НАТО. 

"На карту поставлені важливі інтереси національної безпеки США і держав-членів НАТО, якщо росіяни здійснять відкритий акт агресивних дій у воєнному аспекті відносно держави, незалежної з 1991 року", – зазначив генерал. 

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів також відмовився називати число військових РФ біля України, але припустив, що воно сильно відізняється від звичайної кількості. 

Нагадаємо, 23 листопада Міллі мав розмову з російським колегою – начальником генштабу Валерієм Герасимовим. Переговори відбулися на тлі повідомлень про підготовку російсько-американських контактів на найвищому рівні та загрози російського вторгнення в Україну.

На тлі нової загрози з боку Росії держави-партнери України активізували свою підтримку та двусторонні перемовини. Незабаром плануються переговори президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна. Однією з тем для розмов стане Україна. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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