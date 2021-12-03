Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виключив ймовірність участі у виборах в Україні українців за кордоном, які отримають громадянство за ініційованим Володимиром Зеленським законом про множинне громадянство.

Про це народний депутат розповів журналістам у кулуарах Ради.

Окрім того, за його словами, для ухвалення цього законопроєкту не потребні зміни до Конституції України.

Арахамія вважає, що множинне громадянство є позитивним сигналом для діаспори і буде стосуватися самоідентифікації, а не участі в політичному житті.

Нагадаємо, під час звернення до парламенту президент анонсував законопроєкт про множинне громадянство. Він сказав, що українці за кордоном вперше будуть почуватися не діаспорою, не людьми українського походження, а людьми українського громадянства. "Нас 65 мільйонів", – додав він.

Уже наступного дня цей законопроєкт, а також повʼязані із ним, були зареєстровані парламентом. У документах пропонується запровадити адміністративну та кримінальну відповідальність за приховування наявності паспорта інших країн. Також закріплюється протидія використанню громадянства іншої держави як інструменту втручання у внутрішні справи України, посягання на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що введення множинного громадянства, механізм якого запропонований у президентських законопроєктах, є дуже суперечливим питанням. На думку народної депутатки, ці документи не містять запобіжників його надання громадянам країни-агресора.

За словами віцеспікера Ради Олександра Корнієнка, ініційовані президентом законопроєкти щодо множинного громадянства парламент може розглянути ще до Нового року.