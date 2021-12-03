Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Зеленський вніс до Ради законопроєкти про множинне громадянство і відповідальність за його приховування
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Витратити "1000 гривень за вакцинацію" можна буде протягом чотирьох місяців
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Держдеп попередив про підготовку Росією широкомасштабного вторгнення в Україну
Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
Чорна п’ятниця чи валютні гойдалки: чому падає курс гривні
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
Суд оголосив вирок у справі про вбивство Дениса Вороненкова
В Україні знайшли родовище газу на 5 млрд кубометрів
В Україні знайшли родовище газу на 5 млрд кубометрів
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
На Майдані зібралось віче проти Зеленського (оновлено)
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
Росія розглядає заяву Зеленського про Крим як пряму загрозу
Сергій Бабак: «Тепер усе, до чого я дотичний, перетворюється на чотири тисячі доларів»
Сергій Бабак: «Тепер усе, до чого я дотичний, перетворюється на чотири тисячі доларів»
ГоловнаПолітика

Арахамія: "За законом про множинне громадянство українці за кордоном не зможуть голосувати на виборах"

Нардеп вважає, що запобіжні механізми в документах чітко прописані.

Арахамія: "За законом про множинне громадянство українці за кордоном не зможуть голосувати на виборах"
Фото: скрин відео

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виключив ймовірність участі у виборах в Україні українців за кордоном, які отримають громадянство за ініційованим Володимиром Зеленським законом про множинне громадянство.

Про це народний депутат розповів журналістам у кулуарах Ради.

Окрім того, за його словами, для ухвалення цього законопроєкту не потребні зміни до Конституції України.

Арахамія вважає, що множинне громадянство є позитивним сигналом для діаспори і буде стосуватися самоідентифікації, а не участі в політичному житті.

Нагадаємо, під час звернення до парламенту президент анонсував законопроєкт про множинне громадянство. Він сказав, що українці за кордоном вперше будуть почуватися не діаспорою, не людьми українського походження, а людьми українського громадянства. "Нас 65 мільйонів", – додав він.

Уже наступного дня цей законопроєкт, а також повʼязані із ним, були зареєстровані парламентом. У документах пропонується запровадити адміністративну та кримінальну відповідальність за приховування наявності паспорта інших країн. Також закріплюється протидія використанню громадянства іншої держави як інструменту втручання у внутрішні справи України, посягання на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що введення множинного громадянства, механізм якого запропонований у президентських законопроєктах, є дуже суперечливим питанням. На думку народної депутатки, ці документи не містять запобіжників його надання громадянам країни-агресора.

За словами віцеспікера Ради Олександра Корнієнка, ініційовані президентом законопроєкти щодо множинного громадянства парламент може розглянути ще до Нового року.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також