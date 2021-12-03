Рада ще не визначилась, чи розглядати законопроєкт про столицю в цьому році

Цей документ будуть слухати після ухвалення законопроєкту про місцеві державні адміністрації.

Законопроєкт про місцеві державні адміністрації (МДА) потрібно ухвалити до Нового року. Це потрібно, щоб адміністрації могли почати формувати бюджет, а уряд сформував певні підзаконні акти.

Законопроєкт про столицю мають розглядати після проєкту про МДА. Про це перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко повідомив журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент LB.ua.

Однак у цьому році важливо ухвалити низку інших документів із дедлайнами, наприклад, про допуск іноземних військ на навчанння в Україну. Він голосується щороку.

"Також у пріорітеті буде Дія. Сіті – хотілося б, щоб з 1 січня почався процес імплементації цього. Сам закон давно прийнятий, але є зміни до Податкового кодексу, там є ще правки і це певний час може зайняти", – зазначив він.

У Ради в цьому році залишився тільки один пленарний тиждень.

Законопроєкт про столицю – один із найбільш дискусійних – розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА. Столична влада виступає проти нього і вважає, що його ухвалення загрожує місту "управлінським хаосом".

У монобільшості натомість стверджують, що мер Києва Віталій Кличко не позбудеться своїх повноважень, а буде займатися конкретно тим, чим має займатися мер міста.

19 жотня перший віцеспікер парламенту Корнієнко повідомив, що закон про столицю в другому читанні можуть розглядати за спецпроцедурою, адже до нього подали близько 1000 правок. Нардепи сподівалися, що завдяки особливій процедурі пройти цей документ вдастся за 2-3 години.

20 жовтня профільний комітет рекомендував нардепам ухвалити законопроєкт про столицію в другому читанні. За словами Корнієнка, це може відбутися вже до Нового року.

Однак у листопаді зʼясувалося, що монобільшість перед голосуванням за законопроєкт про столицю пропонує розглянути повʼязаний із ним проєкт закону про місцеві державні адміністрації. Обидва хотіли розглядати за спецпроцедурою, але ідея не втілилася.

Член профільного комітету Віталій Безгін повідомив LB.ua, що в залі вистачило б голосів за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю, а щодо аналогічної процедури із законопроєктом про адміністрації "були нюанси" – одна з депутатських фракцій або груп виступила проти.

За інформацією джерел LB, саме група "За майбутнє" не давала голосів за спецпроцедуру по законопроєкту про місцеві адміністрації. Однак є домовленість, що вони будуть голосувати за обидва закони (і про столицю) в цілому.

Тепер обидва документи будуть розглядати без спецпроцедури. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в понеділок говорив, що Верховна Рада повернеться до розгляду проєкту закону про столицю наступного пленарного тижня