Рудик: "Законопроєкти Зеленського щодо множинного громадянства не містить запобіжників надання його громадянам країни-агресора"

За словами депутатки, це питання будуть вивчати в парламенті.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик вважає дуже суперечливим питанням введення множинного громадянства, механізм якого запропонований у президентських законопроєктах.

Про це вона повідомила журналістам у кулуарах парламенту.

"Законопроєкт є непропрацьованим і не захищає від того, щоб громадянство України отримували громадяни країни-агресора. Яким чином будуть розподіляти людей, хто може мати подвійне громадянство: люди, яких змусили отримати російський паспорт, тому що вони проживають на тимчасово окупованих територіях, і, ті хто отримав його за покликом душі?" – заявила вона.

Рудик додала, що це питання буде вивчатися у парламенті.

Нагадаємо, що під час звернення до парламенту президент анонсував законопроєкт про множинне громадянство. Він сказав, що українці за кордоном вперше будуть відчувати себе ні діаспорою, не людьми українського походження, а людьми українського громадянства. "Нас 65 мільйонів", – додав він.

Уже наступного дня цей законопроєкт, а також повʼязані із ним, були зареєстровані парламентом. У документах пропонується ввести адміністративну та кримінальну відповідальність за приховування наявності паспорта інших країн. Також закріплюється протидія використання громадянства іншої держави як інструменту втручання у внутрішні справи України, посягання на незалежність, суверенітет і територіальну цілісніть.