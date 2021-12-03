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Рудик: "Законопроєкти Зеленського щодо множинного громадянства не містить запобіжників надання його громадянам країни-агресора"

За словами депутатки, це питання будуть вивчати в парламенті. 

Рудик: "Законопроєкти Зеленського щодо множинного громадянства не містить запобіжників надання його громадянам країни-агресора"
Фото: пресслужба

Голова партії "Голос" Кіра Рудик вважає дуже суперечливим питанням введення множинного громадянства, механізм якого запропонований у президентських законопроєктах.

Про це вона повідомила журналістам у кулуарах парламенту. 

"Законопроєкт є непропрацьованим і не захищає від того, щоб громадянство України отримували громадяни країни-агресора. Яким чином будуть розподіляти людей, хто може мати подвійне громадянство: люди, яких змусили отримати російський паспорт, тому що вони проживають на тимчасово окупованих територіях, і, ті хто отримав його за покликом душі?" – заявила вона.

Рудик додала, що це питання буде вивчатися у парламенті.

Нагадаємо, що під час звернення до парламенту президент анонсував законопроєкт про множинне громадянство. Він сказав, що українці за кордоном вперше будуть відчувати себе ні діаспорою, не людьми українського походження, а людьми українського громадянства. "Нас 65 мільйонів", – додав він.

Уже наступного дня цей законопроєкт, а також повʼязані із ним, були зареєстровані парламентом. У документах пропонується ввести адміністративну та кримінальну відповідальність за приховування наявності паспорта інших країн. Також закріплюється протидія використання громадянства іншої держави як інструменту втручання у внутрішні справи України, посягання на незалежність, суверенітет і територіальну цілісніть. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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